VIDEO. Hombre desnudo amenaza con machete a otro en intento de asalto

Bajo amenazas de muerte, el supuesto asaltante le exigió a un hombre que le diera su ropa, billetera y teléfono.

Un hombre enfrenta múltiples cargos criminales en Florida, Estado Unidos, luego de que, desnudo, amenazara con un machete a otro en un intento de asalto. El sujeto pretendía que su víctima le entregara su ropa y otros artículos personales.

Brandon Wright, de 34 años, alegadamente recogía bayas en el bosques del pueblo de DeLand, poco antes de las 10:00 horas del lunes pasado, cuando incurrió en los hechos, indicaron oficiales del condado Volusia.

