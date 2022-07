VIDEO. En pleno show, oso ataca a su domador en función de circo

En un inicio, el oso empuja una carretilla que formaba parte del show, sin embargo, cuando el domador se acerca, el oso pardo lo ataca y somete contra el suelo.

Un oso de circo se volvió viral en redes sociales luego de que atacara a su domador durante una función, al parecer en un circo de Rusia. En el video compartido por usuarios, se ve al animal, en un primer momento, seguir las indicaciones de su domador para espectáculo de la gente.

En un inicio, el oso empuja una carretilla que formaba parte del show, sin embargo, cuando el domador se acerca, el oso pardo lo ataca y somete contra el suelo. Dicha agresión provocó que los asistentes al circo se levantaran de sus asientos y les causara pánico.

En las imágenes también se observa a otro trabajador intentar ayudar a su compañero tirándole patadas al oso para que soltara al domador.

Circus acts gone wrong😳 pic.twitter.com/a14YEERwNX

El video del oso que ataca al domador en el circo generó diversas reacciones en redes sociales, pues muchos desaprueban que siga habiendo animales salvajes en este tipo de espectáculos.

“Ningún animal merece ser tratado mal para ganar dinero”, “Tuvo suerte de que fuera el oso y no yo 🤷🏽‍♂️”, “La multitud en la primera fila más cercana al ver al oso atacar debió irse y permaneció sentada como si fuera parte del espectáculo y no pudieran ser los siguientes”, “En qué momento de tu vida se te cruza ver este tipo de espectáculos, los animales no son para esto”, dicen algunos de los comentarios.