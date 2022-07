VIDEO: hombre muere tras ser succionado por un repentino agujero en una piscina

Las personas que se encontraban en el lugar relataron que de repente se abrió un agujero, que a su vez provocó un remolino y que en cuestión de minutos terminó arrastrando a los bañistas.

Este fin de semana se ha hizo viral en las redes sociales un trágico incidente en el que un hombre fue absorbido por el fondo de una piscina en Israel, varias personas resultaron heridas, según reportaron medios locales.

Las autoridades israelíes señalaron que el hombre de 32 años de edad cayó al fondo de un agujero que se formó repentinamente en la piscina de una vivienda ubicada en Karmei Yosef, centro de Israel. Las personas que se encontraban en el lugar relataron a medios locales que de repente se abrió un hueco, que a su vez provocó un remolino y que en cuestión de minutos terminó arrastrando a los bañistas.

Las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los hombres que cayó, sin embargo, tardaron varias horas en encontrar el cuerpo de quien había muerto.

Hubo una advertencia

De acuerdo con el medio The Times of Israel, una mujer que se encontraba en el lugar trató de advertir a los bañistas, sugiriendoles que salieran de la piscina, pero las personas no prestaron atención pensando que se trataba de una broma.

Según informó el portal israelí HuftPost, uno de los paramédicos que asistió a los heridos dijo que “este es un incidente muy inusual”.

“Cuando llegué a la escena vi un pozo que se había abierto en el fondo de la piscina vacía. Las personas que estaban en el lugar me dijeron que el pozo se abrió de repente y en unos segundos se metió toda el agua de la piscina”, puntualizó al medio.

🇮🇱 | La pareja propietaria del lugar, ambos de 60 años, fueron arrestados bajo sospecha de causar la muerte negligente. pic.twitter.com/Eqgq8hYedZ — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) July 24, 2022

Las autoridades afirmaron que la piscina había sido construida ilegalmente y que luego de este hecho era poco probable que pudiera obtener el permiso necesario.

