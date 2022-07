Fingió tener cáncer para recaudar dinero en donaciones y se lo gastó en lujoso viaje

La mujer, que logró reunir cerca de US $59 mil (unos Q448 mil 400), así fue como se tomó unas excéntricas vacaciones.

Una mujer llamada Nicole Elkabbas, de 44 años, engañó a toda una comunidad que le ayudó a costear su tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, todo era una farsa. Elkabbas, quien reside en la zona de Kent, encabezó por 5 años una campaña para buscar fondos ante un “cáncer de ovario” que, según ella, le diagnosticaron los médicos.

A raíz de esto, quienes conocieron su caso, se conmovieron, por lo que decidieron donar dinero, más aún cuando aseguraba haberse sometido a tres cirugías y varias sesiones de quimioterapia. Es así como logró reunir cerca de US $59 mil (unos Q448 mil 400) y se tomó unas excéntricas vacaciones, así como el pago de deudas por vivir apostando.

The woman lied to people that she had ovarian cancer and then raised a fund of Rs 43 lakh through a crowdfunding website. On this platform called Go Fund Me, Nicole Elkabbas, created her false page & claimed that she had ovarian cancer for which she had go to #Spain for treatment pic.twitter.com/soUnlMyw1L

