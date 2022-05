Cantante que compuso canción para Edith González muere de cáncer

La talentosa artista fue diagnosticada con cáncer hace un año, y aunque le dio batalla, lamentablemente falleció.

Al igual que Edith González, la protagonista de la telenovela a la que ella le puso letra y música componiendo la canción de ‘Eva, La Trailera’, la cantautora chilena, Bárbara Intriago, perdió la batalla contra el cáncer. La talentosa artista fue diagnosticada con dicha enfermedad hace un año, y aunque le dio batalla, lamentablemente falleció.

“Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas (en Miami los amigos son como familia de uno), me consta de Cynthia Nilson, Vicky Echeverry, María Isabel Saavedra, Angélica Willard, Dániza Tobar. Seguro olvido a varias más. Adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra. En sus textos la Barby me decía ‘ya pasará’ ‘saldré de esto’, pero no se pudo; como se dice en Chile, qué lata”, escribió en Instagram el publicista y gran amigo de Bárbara, Erwin Pérez.