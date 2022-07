VIDEO. Se desata batalla campal por supuesta infidelidad

Cerca de 60 personas se involucraron en la pelea que se suscitó en medio de una pista de baile.

Hace unos días, se suscitó una batalla campal al interior de un crucero Carnival Magic, el cual salió desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) rumbo a su travesía por República Dominicana, las Islas Bahamas, las Islas Turcas y Caicos.

Una persona que se encontraba de viaje en el crucero compartió en Twitter una serie de videos de la tremenda pelea que se desató entre unos pasajeros, precisamente la última noche antes de volver a Nueva York, aparentemente por un tema de infidelidad.

last nights festivities on my carnival cruise 🥳🛳 pic.twitter.com/uehhfmCfaC

— naim (@nyeem0) June 28, 2022