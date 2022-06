VIDEOS. Captan supuestos ovnis en país vecino de Guatemala

En marzo pasado, Estados Unidos admitió el avistamiento de más de 400 ovnis, en una histórica sesión del Congreso.

Varios usuarios reportaron durante la noche del lunes, 27 de junio de 2022, el avistamiento de supuestos ovnis (objetos voladores no identificados) en en el cielo de Tijuana, en Rosarito y Mérida, en México. Sí, de norte a sur en territorio mexicano, y además, el mismo día. Los videos y fotografías ya se hicieron virales en redes sociales.

En esta ocasión, no fue solo un video, sino varios. Mediante sus cuentas en redes sociales, los cibernautas compartieron las imágenes que lograron captar en el cielo de Tijuana y Rosarito, en Baja California (norte del país vecino) y en Yucatán (en el sur). Sin duda cada persona que logró capturar estos momentos se quedó con una interrogante en la cabeza, pues ante el pleno desconocimiento de lo que perciben sus ojos, la inquietud por saber si de verdad son ovnis, es lo que más deja con la incertidumbre.

Así como estas imágenes en Baja California, también hubo quien pudo grabar algún video, pero en Tabasco y Yucatán, cercano al departamento de Petén, en Guatemala. Lo que sorprende, pues literalmente ocurrió de extremo a extremo en México, teniendo además como similitud, que el avistamiento de supuestos ovnis ocurrió al terminar este lunes, e inicios de martes. Pues por increíble que parezca, el cielo mexicano no fue el único en donde se logró captar algún video así, pues resulta que también se grabaron avistamientos en San Diego, Estados Unidos, y hasta en Medellín, Colombia.

En marzo pasado, Estados Unidos admitió el avistamiento de más de 400 ovnis, en una histórica sesión del Congreso; ahí, los funcionarios Ronald Moultrie y Scott Bray comparecieron ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, para una audiencia pública.

La comparecencia llegó 11 meses después de que un informe del Gobierno documentara más de 140 casos de ovnis, que los pilotos militares estadounidenses habían observado desde 2004.

Can someone tell me what these lights are floating in the San Diego sky ⁦@fox5sandiego⁩ ⁦@KUSINews⁩ #UFO #SanDiego pic.twitter.com/afRZ2meRRZ

— Reign Maker (@Reign_Maker) June 28, 2022