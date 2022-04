VIDEO. Niña de 13 años es remitida tras robar y agredir a anciana

Una adolescente de apenas 13 años fue remitida como parte de un trío de sospechosos que golpearon y robaron a una anciana.

Una niña de apenas 13 años fue remitida por las autoridades policiales como parte de un trío de sospechosos que golpearon y robaron a una anciana cuando entraba a su edificio en el vecindario Pelham Bay de El Bronx, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.).

La policía de Nueva York divulgó un video del asalto en procura de los atacantes. Hasta el momento solo la adolescente ha sida remitida, aunque las imágenes captaron a tres sospechosos rodeando a la víctima en la puerta de su edificio cerca de las avenidas Roberts y Hobart justo después de la medianoche del domingo.

La mujer de avanzada edad trató de mantener la puerta cerrada, pero los sospechosos entraron al vestíbulo. La policía dijo que agarraron su bolso, halaron su cabello y la empujaron, causando que se cayera y se rompiera la cadera. Al huir se llevaron dinero en efectivo y su tarjeta de débito.

🚨WANTED for ASSAULT: On 4/3/22 at 12:30 AM, near Roberts Ave & Hobart Ave in the Bronx, the suspects pulled a 76-year-old woman's hair & forcibly swung her, causing her to fall. They then removed her purse before fleeing. Have any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/GhgEwbXPNM

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 4, 2022