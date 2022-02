Embarazada murió apuñalada por su novio porque no quería al bebé

La víctima era agente de bienes raíces y tenía 5 meses de embarazo en el momento de su asesinato.

Anthony Hobson, el hombre que mató a su novia embarazada Jennifer Irigoyen (35) en 2019 en Queens (NYC), fue sentenciado a al menos 26 años y 4 meses después de ser declarado culpable del atroz crimen.

Hobson, de 51 años, fue sentenciado por homicidio en segundo grado y manipulación de pruebas. También fue declarado culpable de posesión criminal de un arma.

Según la sentencia, apuñaló a su novia repetidamente con un cuchillo para carne el 3 de febrero de 2019. Durante el ataque en su edificio en Ridgewood, Irigoyen gritó que Hobson estaba “tratando de matar al bebé”. La víctima era agente de bienes raíces y tenía 5 meses de embarazo en el momento de su asesinato.

@March_for_Life a successful parade of sensible ProLifers, and now let’s not forget Jennifer Irigoyen whom was stabbed to death for being pregnant. God Bless her Soul. pic.twitter.com/KZ5Ccb9mq2

— Rey Flores (@ReyFSalcedo2) January 26, 2020