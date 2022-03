Un hecho similar se registró hace unos días en un supermercado cuando un hombre intentó abusar de mujer y le arranca la ropa interior.

La policía busca al sospechoso de atacar de forma sexual a una mujer de 23 años que bajaba las escaleras de una estación del metro de Brooklyn. El sujeto la arrojó contra una barrera y le arrancó la ropa a primera hora de la mañana del jueves pasado, de acuerdo con medios estadounidenses.

Después el perpetrador cubrió la boca de la mujer con su mano mientras le rasgaba la ropa y le tocaba los senos. El ataque aterrador solo se detuvo cuando pasó otra persona, lo que provocó que el sospechoso huyera de la estación, reportó New York Post.

La policía de Nueva York publicó una imagen de vigilancia del sospechoso dentro de la estación en un intento por localizarlo. Lo describieron como de aproximadamente 1.82 metros de altura, 155 libras, tez oscura y complexión delgada.

WANTED for A Sexual Abuse inside the prospect park station, #Brooklyn @NYPDTransit on 3/24/22 @ 7:10 AM, the individual grabbed the female victim, forcibly ripped at her clothes while touching her private area. Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/wOcJGZ7xTK

Esta agresión en el subterráneo de Nueva York engrosa una larga lista de incidentes violentos entre robos, ataques, accidentes, muertes naturales, suicidios y homicidios, con un aumento del 75% en los delitos graves, según las últimas cifras policiales de 2022.

El auge de actos de violencia de alto perfil en el sistema del Metro de NYC provocaron una mayor presencia policial y un nuevo plan de seguridad del alcalde Eric Adams, que incluye un refuerzo en la aplicación de las reglas de la MTA y más equipos de ayuda para personas sin hogar. Se estima que más de 350 personas viven en el Metro de Nueva York y en febrero ya 8 habían muerto en 2022.

Un hombre de 28 años fue arrestado por presuntamente haber intentado abusar sexualmente de una mujer dentro de un supermercado. En un video compartido por las cuentas de redes sociales de @OnlyInDade muestran a un sujeto con los brazos alrededor del cuello del agresor, alejándolo de la mujer mientras otros compradores se apresuran a ayudar. Se trata de Bredan Jarmal Harvey, de 28 años, acusado de intentar violar a una mujer en una tienda, hecho que fue captado en video.

Cell phone video captures the moment a man attempted to rape a woman at Walmart on NW 79th Street.

