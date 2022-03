La víctima mortal cayó de la atracción conocida como la torre de caída libre más alta del mundo.

Un niño de 14 años murió tras caer de un juego mecánico en un parque de diversiones de Orlando, Florida. Las autoridades investigan las circunstancias en las que falleció el adolescente tras caer de la atracción en el parque temático ICON. Según el medio ABC South Florida, el accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del jueves. El menor fue transportado a un hospital, donde declararon ausencia de signos vitales.

Al momento, las autoridades no han revelado su identidad. La filial de CBS en Florida Central, News 6 WKMG, reportó que el adolescente cayó de la atracción Orlando Free Fall en ICON Park, conocida como la torre de caída libre más alta del mundo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Los testigos grabaron y llamaron al 911 después de ver al adolescente caer en picada de la atracción.

John Stine, portavoz de Slingshot Group, a cargo de la operación de Orlando Free Fall, dijo al programa Today de NBC que, de la información preliminar que tienen, el menor estaba asegurado en su asiento. Videos en posesión de ese medio muestran a varios encargados de las atracciones cuestionando si, en efecto, se aseguraron de que tuviese bien puesto el cinturón antes de que la atracción arrancara. También parece mostrar a los pasajeros de la atracción discutiendo sobre los problemas con uno de los cinturones del asiento el jueves por la noche. La atracción Free Fall y otra adyacente, la Sling Shot, han sido cerradas indefinidamente, dijo Stine. Su empresa opera las dos atracciones en Icon Park.

A look at the restraints on the Orlando Free Fall ride. They pull over the rider – similar to a roller coaster (no seat belts). 2 workers do safety checks and make sure restraints are locked. A 14-year-old boy tragically died in the ride last night. @fox35orlando pic.twitter.com/UuvjadcCJq

— Ryan Elijah FOX 35 (@ryanelijah) March 25, 2022