Covid-19: Moderna pedirá aprobación de su vacuna para niños de 6 meses a 5 años

Moderna dijo que en las próximas semanas presentará solicitudes de autorización a la FDA, la EMA y otros reguladores.

La empresa Moderna pedirá la aprobación de su vacuna contra el Covid-19 para niños de 6 meses a 5 años, luego de que los ensayos demostraran que es segura y que genera una fuerte respuesta inmunitaria. Dos dosis de 25 microgramos administradas a niños de esta franja etaria produjeron niveles de anticuerpos similares a los niveles alcanzados por dos dosis de 100 microgramos en jóvenes de 18 a 25 años.

Sobre la base de estos datos, Moderna dijo que en las próximas semanas presentará solicitudes de autorización a la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otros reguladores. En un comunicado, Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo que los resultados “son buenas noticias para los padres de niños menores de seis años (…) Ahora tenemos datos clínicos sobre el rendimiento de nuestra vacuna desde en niños de seis meses hasta en adultos mayores”.

La compañía, sin embargo, registró una eficacia relativamente baja de la vacuna respecto a los contagios en sus ensayos, que se llevaron a cabo durante la ola de la variante Ómicron. La efectividad de la vacuna en niños de seis meses a dos años fue del 43.7 %, y del 37.5 % en los de dos a cinco años. Moderna, que afirmó que estos niveles son similares a los observados en adultos, está evaluando una tercera dosis para incrementarlos. El ensayo involucró a 11 mil 700 niños en Estados Unidos y Canadá, 4 mil 200 de ellos con edades de entre 2 y 6 años y 2 mil 500, de entre 6 meses y 2 años.

This interim analysis showed a robust neutralizing #antibody response in both age groups after a 25 µg two-dose primary series of mRNA-1273 along with a favorable safety profile.

— Moderna (@moderna_tx) March 23, 2022