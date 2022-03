¿Qué pasó con polémica youtuber “La Mars” Aguirre?

“La Mars" ya dejó atrás el escándalo que vivió a sus 16 años por un video que subió a redes sociales criticando el sistema educativo.

Marcela Aguirre, mejor conocida como “La Mars“, ya dejó atrás el escándalo que vivió a sus 16 años por un video que subió a redes sociales criticando el sistema educativo, que se volvió viral y le trajo críticas de miles de internautas. Actualmente, la celebridad de redes sociales lleva una vida enfocada en la lectura, el ajedrez y la venta de contenido erótico en Only Fans.

Para la creadora de contenido, su historia con Only Fans coincide con el inicio de la pandemia: “estaba aburrida y me puse a hacer mucho ejercicio en mi casa. Luego, para agosto de 2020, estaba triste porque una persona muy importante para mí estaba a punto de irse del país, entonces yo me quería despedir de esta persona, pero no tenía dinero para comprar un vuelo. De pronto un amigo me saca de la casa en pijama y me dice: ‘Vas a dejar de llorar, vas a venir conmigo y nos la vamos a pasar muy bien’. Fuimos a la playa”.

“Tuvimos una sesión de fotos en la playa y de regreso a Mexicali decidí subir una de esas fotos a Instagram, y se hizo viral; todas las noticias decían ‘¿Recuerdas a La Mars? Así luce ahora’. Un amigo tenía OnlyFans, un estudiante de medicina que se estaba metiendo unos 6 mil pesos mexicanos a la semana, y se me hicieron los ojitos de billete cuando mi foto se hizo viral porque dije: ‘Si ahorita la gente me está viendo las nalgas en internet, mejor cobro para que las vean’”, recuerda.

Abrió su cuenta de Only Fans

Entonces, Marcela decidió abrir su cuenta de Only Fans: en ese momento tenía 100 mil seguidores en Instagram y calculó que con solo el 1 por ciento – mil personas – suscrito por US $10 al mes, estaría ganando US $10 mil mensuales.

“Estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo mis cuentas cuando llega mi mamá: ‘¿Qué estás haciendo?’. Vio mi hojita de Excel y me dijo: ‘Estás pendeja si no lo haces’. Le dije: ‘Mamá, voy a vender fotos de mis nalgas’. Y dijo: ‘Estás pendeja si no lo haces’. Así pasó”.

Tras varios meses vendiendo contenido erótico, La Mars reconoce que “Only Fans me cambió la vida, no solo económicamente… es que te pagan por echarte porras. O sea, yo jamás me había considerado una persona sexy, una persona guapa, siempre me veía al espejo y decía: ‘Estás medio flaca, tu nariz está medio grande’. Veía todo lo que estaba mal y de pronto la gente me estaba pidiendo fotos de mi cuerpo, muchas personas me aplauden diariamente, es el mejor boost de autoestima de la vida”. Además, destaca que lo vital en la plataforma no es tanto el contenido, sino la interacción con los suscriptores:

“La mayor parte de la chamba es platicar con la gente, interactuar con ellos, porque si fuera solo por fotos una persona llega un día, ve tu contenido y se va al día siguiente, pero es la interacción lo que hace que valga la pena la membresía”, contó.

Coni información de Milenio.

