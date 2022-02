Video: cliente molesto por corte de pelo intentó incendiar una barbería

El sujeto molesto arrojó gasolina en el piso frente a más de una docena de personas, incluido un niño.

Un hombre molesto por el corte de pelo que le hicieron a su padre entró a una barbería en North Bergen, Nueva Jersey, Estados Unidos (EE.UU.) y arrojó gasolina en el piso.

Un video de seguridad captó al sujeto de 30 años vertiendo líquido con una lata roja de gasolina en el piso de la barbería “The Zone”, alrededor de las 12:20 horas del lunes. Había alrededor de 15 personas en el negocio, incluido un niño de 4 años.

Los presentes se apresuraron a agarrar al sospechoso. El video muestra a un hombre resbalarse en el piso al caminar sobre la gasolina. Cuando llegaron los oficiales, encontraron trabajadores sujetando al sospechoso afuera y recuperaron una lata de combustible de 5 galones.

“No tengo fósforos”, parece gritar el sospechoso no identificado en el video mientras lo sujetan, detalló Pix11.

Man upset over dad’s haircut at NJ barber pours gas on shop floor, sources sayhttps://t.co/hlF7B0xDPE pic.twitter.com/4VsQCqIDYv — PIX11 News (@PIX11News) February 23, 2022

¿Qué ocasionó el problema?

El padre del sospechoso aparentemente le dijo que le habían cobrado de más por un corte y que las tijeras no estaban desinfectadas, según las fuentes. Pero la dueña de la barbería, Licelys Olmo, dijo que el cliente no tuvo ningún problema cuando se cortó el cabello e incluso dio una propina de US $4 al barbero. Agregó que nunca había visto al detenido antes del día del incidente.

El sospechoso nunca antes había tenido problemas con la ley y la policía dijo que le asignaría ayuda de salud mental.

