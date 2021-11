Asturias advierte que el Gobierno se está quedando sin ‘gasolina’ para vacunar

Nuevas variantes del Covid-19 y otros repuntes de contagios son los riesgos de no aumentar el nivel de vacunación, explicó el doctor Edwin Asturias.

El doctor Edwin Asturias advirtió que el Gobierno se está quedando “sin gasolina” para poder ampliar el nivel de vacunación contra la Covid-19 a gran escala en Guatemala, siendo los más vulnerables quienes viven en áreas rurales y advirtió del riesgo de que surjan nuevos brotes o nuevas variantes del virus.

El exjefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), habló en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, del impacto negativo de que la vacunación no avance en las comunidades.

“Sabemos que el batallón de trabajadores de salud ha estado muy dispuesto, pero también está muy cansado. El Ministerio de Salud necesita más personal para llegar a vacunar”, afirmó Asturias.

El exjefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), considera que hace falta una postura más firme de la cartera para solicitar más recursos y personal. Como ejemplo, indicó que en jornadas para la vacunación contra la rubeola y sarampión en 2007 se contrató al doble del personal para llegar a las comunidades.

El @GuatemalaGob se está quedando sin gasolina para vacunar contra el #COVID19, la última semana <20,000 vacunados/día y apenas 5.4 millones vacunados 1 dosis (lejos de 10.6 millones para 2021). Así la pandemia durará hasta 2023 y la recuperación económica otro tanto. Vergüenza? pic.twitter.com/BnIWHWgIQa — Dr. Edwin Asturias (@easturia) November 4, 2021

Más recursos, más vacunación

A su parecer, la iniciativa de centros de vacunación masiva en áreas rurales no va a funcionar en áreas rurales, pues en campo es necesario que haya más personal. No obstante, para el Gobierno la estrategia será conformar brigadas con personal militar.

“El presupuesto para el 2022 debe incluir recursos para contratar a más personal de salud que salga a vacunar”, afirmó Asturias.

Si no se alcanza una inmunidad colectiva, según Asturias se corre el riesgo de que existan nuevos brotes de la epidemia. El Gobierno aún no puede garantizar que a finales de este año o el siguiente no haya otro pico, aseguró.

En resumen

Asturias abordó otros aspectos relacionados al proceso de inmunización, incluyendo disponibilidad y cobertura entre menores. Estos fueron los puntos claves:

La clave está en las áreas rurales y todos los municipios, donde es necesario que llegue la vacunación. Se debe mejorar los proceso de logística y aumentar al personal.

Ante el ingreso de dosis Sputnik-V parece que hay inventario y garantía de disponibilidad, aunque no avances significativos en cobertura.

Otros países están interesados en donar más vacunas, pero el país está dudoso de aceptarlas porque no tiene esa capacidad de llegar a más población.

A un paso de 20 mil vacunados al día, al recibir nuevos cargamentos se corre el riesgo de que las dosis puedan caducar.

Se debe priorizar el análisis de la combinación de dosis para reforzar el nivel de inmunidad de los guatemaltecos.

