Abandonan a bebé en caja de cartón con una nota desgarradora de su madre

Un bebé fue abandonado en una caja de cartón junto con una nota de su desesperada madre, donde aseguró que no podía permitirse alimentar a su hijo.

La policía respondió al informe de un bebé abandonado hallado alrededor de las 14:00 horas en la víspera de Año Nuevo, según confirmaron las autoridades en un comunicado.

El bebé fue encontrado por Roxy Lane, quien publicó un video en las redes sociales donde muestra la nota de la madre y al bebé, que estaba envuelto en mantas.

Roxy Lane, neighbor who found Teshawn (mother had named him in note)

contacted authorities, and comforted him until help arrived.

