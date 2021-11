Mujer mata a ladrillazos a su “amiga” embarazada y le saca el bebé del útero

La mujer le dijo a su “amiga" que acudiera a un local porque le celebraría un baby shower. Sin embargo, fue en ese lugar que cometió el crimen.

Una mujer fue sentenciada a 57 años en prisión luego de matar a su “amiga” embarazada con un ladrillo antes de sacarle del útero al bebé.

Esta semana, Rozalba Maria Grime, de 27, resultó culpable de asesinato agravado, intento de asesinato de un bebé, ocultación de un cadáver y obstrucción de justicia, entre otros, reportaron medios de comunicación de Brasil, donde ocurrió el crimen.

El 27 de octubre del 2020, Grime convenció a Flavia Godinho Mafra, de 24, para que acudiera a un local para un supuesto “baby shower”. En realidad, la criminal la llevó a un espacio de alfarería antigua en el pueblo de Canelinha. Una vez en el lugar, la hoy condenada emprendió a golpes en la cabeza contra la víctima con un ladrillo.

Seguidamente, la criminal utilizó un cuchillo para abrirle el útero y arrancarle al bebé. La mujer procedió a meter a Godinho Mafra a un horno, donde murió desangrada.

Brazilian woman kills pregnant friend and steals baby from womb

Rozalba Maria Grime was convicted of killing Flavia Godinho Mafra and stealing her unborn baby from her womb.https://t.co/ZZNZmjarZc pic.twitter.com/iNCtqpVDUm

— The Intrepid Journalism (@Vegz05) November 26, 2021