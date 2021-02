Hallan a bebé abandonado en un basurero en Huehuetenango

El bebé fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron a bebé que fue abandonado en un basurero en una aldea en Huehuetenango.

Los policías encontraron al bebé con vida en Guachipilín, en el municipio San Pedro Necta, en el departamento de occidente.

Según el reporte, el bebé fue trasladado a un centro de salud, donde personal médico informó que el menor permanecerá en una cámara de calor.

La PNC informó que intentan dar con el paradero de los progenitores y pidieron a la población su apoyo en caso de contar información del caso.

En 2020, pasados seis meses de la pandemia aumentó el número de casos de menores abandonados e incluso la cifra llegó a superar el total del año anterior.

Solo en 2019, hubo 113 casos. Los casos de bebés abandonados suelen darse en similares condiciones y se registran en zonas desoladas, lo que implica un riesgo en su integridad.

Los socorristas y la policía son los primeros en ser notificados en estos casos.

Entre los casos recientes, los Bomberos Voluntarios informaron que previo a la celebración navideña del año pasado localizaron un bebé recién nacido en la orilla de la carretera en Totonicapán.

Meses antes, en septiembre del 2020, se reportó el hallazgo de dos menores en menos de 24 horas.

Uno de los casos se registró en el kilómetro 14.5 de la ruta hacia Villa Canales, donde una bebé había sido abandonada entre matorrales a un costado de la carretera.

Horas antes se había informado sobre la localización de un bebé sin vida en el lago de Amatitlán.

En países como los Estados Unidos o Corea del Sur se han instalado “buzones para bebés” como una alternativa para que los niños no queden a la intemperie.

Son buzones instalados en paredes de hospitales o centros de bomberos, que según sus promotores, aunque es una medida polémica atienden a un problema cada vez más real.

The newest Safe Haven Baby Box dedicated tonight in Columbia City! pic.twitter.com/RVV0BoB4FX

— IN Right to Life (@irtl) December 31, 2019