Huawei Guatemala convoca a jóvenes talentos para “Seeds for the Future 2021”

Además, este año se tienen nuevos temas dedicados a la parte cultural, se extiende de cinco a ocho días de estudio, se llevarán a cabo sesiones de grupo con debates, discusiones, y más para dialogar entre culturas.

Publicidad

Huawei Guatemala arrancó con la convocatoria para la edición 2021 de “Seeds for the Future”, el programa insignia de Responsabilidad Social Empresarial, dedicado a los mejores estudiantes STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y no STEM en todo el mundo.

La semana de capacitación para los becados seleccionados se realizará del 22 al 29 de noviembre, junto a México y República Dominicana, de forma virtual por medio de la plataforma de iLearningX, un ecosistema de aprendizaje con 47 cursos pregrabados, cursos en vivo y el apoyo de expertos las 24 horas.

Además, este año se tienen nuevos temas dedicados a la parte cultural, se extiende de cinco a ocho días de estudio, se llevarán a cabo sesiones de grupo con debates, discusiones, y más para dialogar entre culturas.

“A lo largo de doce años, Huawei ha invertido en capacitar a jóvenes universitarios en los procesos y conocimientos tecnológicos más avanzados a través de este programa, ampliando aún más el cupo de becas, para que más estudiantes puedan aprovechar las ventajas técnicas de la compañía y la experiencia que tiene en la industria de las TIC”, aseguró Liu Zhilong, CEO Huawei Guatemala.

A nivel global, se ha tenido solicitantes de más de 130 países y regiones, que provienen de las universidades de más alto rango en el mundo, beneficiando a cerca de 9 mil participantes, detalló la marca.

Meta

De acuerdo con Huawei Guatemala, la meta es seguir desarrollando el talento TIC y continuar sembrando semillas de talento en Guatemala para el futuro, con el apoyo de las universidades más importantes del país, “nuestra asociación de Alumni y ustedes:.

“Huawei siempre está buscando promover una mayor comprensión e interés en el sector de las TIC, desarrollando la competitividad local, y potenciar así la transferencia de conocimientos, y estamos muy agradecidos por la alianza que tenemos con las universidades para proveernos de talentos”, explicó Irene Liang Ailing, encargada de relaciones públicas de Huawei Guatemala.

A partir de esta semana, Huawei estará impartiendo charlas informativas en los centros educativos de estudios superiores, para promover el programa entre sus estudiantes y así llegar a más interesados.

¿Cómo participar?

La convocatoria de Seeds for the Future abrirá el 22 de octubre para los estudiantes universitarios destacados de las mejores universidades, y los requisitos para aplicar son los siguientes:

Promedio mínimo de 80 puntos (estudiante activo)

Gran interés en la industria de las TIC y China, y entusiasmo por aprender.

Ser menor de 30 años

Excelente habilidad para hablar y escribir en inglés

Llenar el formulario y proporcionar los materiales requeridos en la página oficial de Seeds for the Future Guatemala: seedsforthefuturegt.com.

(Visited 8 times, 8 visits today)