Tonito Silba celebra el Día del Tendero

Boquitas Señorial conmemora el Día del Tendero cada 29 de junio, un gremio integrado por más de 110 mil personas en el país.

Hace seis años, la marca guatemalteca celebraba su 35 aniversario y quería dejar un legado para todos los guatemaltecos. Se dieron cuenta de que hacía falta esta celebración y para poder dignificar esta bonita profesión se decidió crear el Día del Tendero.

Para hablar sobre esta celebración, platicamos con Tonito Silba y Edgar Rosal, Gerente de Marca de Señorial.

¿Qué significa el Día del Tendero para Tonito Silba?

Es un día especial para la marca Boquitas Señorial y para mí, esto debido a que en Guatemala hay más de 110 mil tenderos que trabajan de sol a sol y de lunes a lunes. A todos nos gusta recibir una palmada y que nos digan que estamos haciendo buen trabajo. Lastimosamente, estos tenderos no habían tenido esa oportunidad porque no tenían un día. Es por ello que ahora lo celebramos el 29 de junio y se ha convertido en una fiesta nacional.

Los tenderos son como amigos porque los vemos a diario, ¿Tonito Silba los reconoce así?

Claro, Tonito Silba tiene muchos amigos. Me siento muy orgulloso por representar a los más de 110 mil tenderos que hay en Guatemala. Hasta doña Chonita es mi amiga, imagínese usted. Cómo no ser amigo de esos tenderos, que durante la pandemia hemos estado al frente del cañón, ofreciendo nuestros productos para que todos nuestros amigazos y amigazas puedan surtir su alacena.

Durante la pandemia, prácticamente nos salvaron la vida y la arriesgaron, ellos son como los héroes de primera línea. ¿Así lo ve Tonito Silba?

Totalmente y no solamente somos nosotros los héroes porque también está todo el personal de salud, pero recordemos que necesitamos comer. Mis amigos tenderos, con esta linda profesión, decidimos, pues, dar un pie al frente y dijimos estamos acá para poder abastecer a todas las personas que lo necesiten. Además, también damos sabor al antojo, porque no se trata solo de abastecer, cada quien tiene un gustito. Por ejemplo, Juanito viene en la mañana porque tiene ganas de un chicharrón señorial con unas tortillitas bien calientes.

¿Qué actividades hará Tonito Silba durante este Día del Tendero?

Yo junto con los amigos de Boquitas Señorial hemos estado trabajando durante todo el mes de junio porque, imagínense, con tanto tendero en todo el país, no nos alcanzaría un día. Durante estos días les hemos repartido una tarjeta y un regalito para felicitarlos. Ese regalo ha servido para que ellos puedan ganar más en su tienda, les hemos dado los nuevos chicharrones criollos artesanales para que los puedan degustar y venderlos a sus clientes.

¿Qué mensaje envía Tonito Silba a todos los tenderos en su día?

Tengo dos mensajes para darles a los amigos tenderos. Primero, felicitaciones, feliz Día del Tendero, y el segundo, gracias por ser emprendedores, luchadores, los que han estado en primera línea abasteciendo a los guatemaltecos durante todo este tiempo. Gracias a ellos podemos decir que nuestra Guatemala ha estado bien abastecida.

Y a ustedes amigos, los invito a que hoy, 29 de junio, cuando vayan a la tienda por unos (fiu fiu fiu fiu), dígale a su tendero o tendera: “Feliz Día del Tendero”. A todos nos cae bien una felicitación y sentirnos especiales. Si le lleva un regalito, se agradece. Y si no puede llegar a la tienda, mándele un su “whatsapazo” con un bonito mensaje de felicitación.

¿Cómo se describe a sí mismo don Tonito Silba?

Esa pregunta es una preguntaza. Imagínese usted cómo me describiría como Tonito Silba, primero mi apellido es con “b” de bueno, de bigotudo y de bonachón. Entonces es así como me describo, como un amigo tendero bueno y bonachón porque a mí me gusta escuchar a todas las personas. A través de mis redes sociales he dado consejos, he leído chismes, pero también he ayudado a muchos emprendedores. Soy alguien a quien le gusta ser muy divertido y sobre todo dar felicidad a todos.

Una marca que ayuda a los guatemaltecos

“Boquitas Señorial lleva muchos años apoyando a los tenderos para surtir sus tiendas de la mejor manera. Dándoles siempre una mano amiga y poder ayudarles también con consejos”, comenta Edgar Rosal, Gerente de Marca Señorial.

“Gracias, amigos tenderos, por apoyar siempre la marca, por creer en nuestros productos y sobre todo porque juntos hemos dado sabor al antojo. Les deseo feliz Día del Tendero”, agrega Rosal.

