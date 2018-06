Guatemala celebra el Día del Tendero y Tonito Silba revela los detalles

El 29 de junio se celebra en Guatemala el Día del Tendero, una iniciativa que nació hace tres años gracias a Boquitas Señorial. Junto a Tonito Silba, el vocero oficial de la marca, todos los guatemaltecos están invitados a festejar y felicitar a los tenderos que día a día reciben con amabilidad a todas las personas que se acercan a sus tiendas.

El objetivo de este día es festejar la labor única que realizan los más de 110 mil tenderos del país, quienes juegan un rol importante en sus barrios y comunidades.

Tonito visitó la redacción de Publinews junto a Edgar Rosal, gerente de marca, para hablar de todos los detalles y lo que más le gusta de su profesión. ¡No te pierdas la entrevista!

"Estamos invitando a todos los guatemaltecos a que vayan a su tienda más cercana y saluden y feliciten a los tenderos. Este es un movimiento de todos, no solo de Boquitas Señorial. Esperamos que cada año sean más los guatemaltecos que se sumen a la celebración, porque es de todo el país", comentó Rosal.

Día del Tendero

¿Cómo nació el Día del Tendero en Guatemala?

Edgar Rosal: La idea del Día del Tendero nació hace 3 años, cuando Señorial estaba cumpliendo 35 años. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nuestros productos se venden en más de 110 mil tiendas y la importancia de un tendero para Boquitas Señorial es muy alta. Nuestras ventas en las tiendas hacen más del 90%. Para cualquier persona que venda productos de consumo masivo en Guatemala, las tiendas son muy importantes.

Queríamos dejar un legado en la historia del país. Tonito Silba se dio cuenta que en Guatemala se celebran muchas profesiones, pero faltaba el día del tendero. Por esta razón Señorial tomó la decisión de iniciar con esta celebración. Lo que queríamos lograr es que todos los guatemaltecos aprovechen este día para felicitar a sus tenderos y desearles un buen día. Ellos trabajan de lunes a lunes y de sol a sol.

"Para mí fue un gran orgullo que Boquitas Señorial me incluyera en esta gran celebración del Día del Tendero. Fue una iniciativa que nació de la empresa y cuando me propusieron ser el abanderado de este día, al principio no sabía por qué me habían elegido a mí. Hoy me doy cuenta de todos los seguidores que hemos ganado y del éxito que ha tenido el Día del Tendero, que es una celebración para todos mis colegas tenderos en Guatemala. ¡Ya somos más de 110 mil tenderos!", explicó Tonito Silba

Tonito, ¿qué es lo que más le gusta de ser tendero?

Todos en mi familia hemos sido tenderos, yo lo heredé de mi padre. Me encanta estar todo el tiempo en mi tienda, pero lo que más me gusta es la gente. Todas las personas que atiendo y mis clientes de todos los días que van desde niños que vienen con su pistío en la mano para llevarse las Boquitas Señorial a la casa o cualquier otro producto; hasta Doña Tenchita que ya va a cumplir casi 100 años.

Con cada uno tenemos algo en particular, una conexión. Si no es la novela, es la familia, los chismes del barrio o e futbol. El compartir con mis clientes y conocer tanta gente es lo que más me gusta de ser tendero.

¿Cuál es su Boquita Señorial favorita?

Me la pone difícil porque todas se me antojan. Podría decir que depende del día, pero mis favoritas son los Chicharrones con limoncito. Siempre me ha gusta comerlos con tortillas y limón. Ahora que estamos en época de futbol, las Tortillitas, los Aritos, todos los días una diferente.

Foto: Edwin Bercián

¿En qué consiste el día a día de Tonito Silba?

Me levanto todos los días muy temprano, a veces a las cuatro de la mañana cuando me toca recibir producto. Ahí estamos con un par de patojos ayudantes que siempre están conmigo, que sin ellos no sería lo mismo mi tienda. Termino el día hasta que se va el último cliente.

También respondo todos los días los mensajes de mis seguidores en las redes sociales. Ya tengo más de 200 mil seguidores en Facebook. Eso es algo que nunca me hubiera imaginado. Antes de empezar la promoción con Boquitas Señorial, yo no usaba las redes sociales. Me gusta contestarle a todos los amigos y los patojazos y patojazas que me piden consejos o me hacen preguntas.

¿Cómo van a celebrar este Día del Tendero?

Edgar Rosal: El equipo de Señorial lo empezó a festejar desde principios de junio, porque tenemos que abarcar a todos los tenderos del país. Lo que hicimos fue entregarles una tarjeta de felicitación a todos los tenderos clientes de Señorial y también tuvieron la oportunidad de ganar premios instantáneos con cupones.

Para este viernes 29 estamos invitando a todos los guatemaltecos a que vayan a su tienda más cercana y saluden y feliciten a los tenderos. Este es un movimiento de todos, no solo de Boquitas Señorial. El Día del Tendero es de toda Guatemala. Esperamos que cada año sean más los guatemaltecos que se sumen a esta celebración.

Tonito Silba: Este año se nos ocurrió hacer algo diferente. Aunque el Día del Tendero ya está institucionalizado el 29 de junio, esta vez quisimos celebrarlo durante todo el mes. Tenemos una promoción muy especial y el 29 será el primer sorteo. Vamos a estar entregando Q50 mil quetzales en 10 premios de Q5 mil cada uno. Así lo vamos a estar haciendo durante los próximos cuatro viernes y eso me tiene muy emocionado.