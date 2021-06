Detalles de la Superluna de fresa que podrás ver esta noche

Lo característico de esta luna, además de su tamaño, es un color rojizo que se podrá observar sin necesidad de recurrir a prismáticos o telescopios.

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de junio podremos disfrutar de la Superluna de fresa, una luna llena más grande de lo normal, que comenzará a verse sobre las 20:40 de este jueves.

Este es un fenómeno astronómico donde se observa a la luna en un tamaño más grande de lo normal y con más brillo, convirtiéndose un evento natural extraordinario.

La doctora española en Física, Mar Gómez, reveló algunos datos importante para poder apreciar aún más este acontecimiento.

Skywatching tips!✨ In June, the after-dark wonders bring us the constellation Scorpius, a Strawberry Moon, Saturn and Jupiter visible toward the south at dawn, and a partial solar eclipse visible in the Northeastern U.S. More on what to look up to: https://t.co/HTlEpZ1khX pic.twitter.com/Lr2yfs4THE

— NASA JPL (@NASAJPL) June 3, 2021