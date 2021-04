¡Histórico! Helicóptero de la NASA completa su primer vuelo en Marte

Se espera que el helicóptero Ingenuity pueda allanar el camino para futuras naves que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes, al alcanzar áreas que los róver no pueden.

El helicóptero Ingenuity de la NASA completó este lunes su histórico primer vuelo, aunque breve, en Marte, convirtiéndose en la primera aeronave a motor que realiza un vuelo en otro planeta.

El vehículo de 1.8 kilogramos se elevó tres metros sobre la superficie marciana y aterrizó tras 39.1 segundos. Los datos e imágenes del vuelo autónomo se transmitieron a la Tierra, a 278 millones de kilómetros de distancia, donde fueron recibidos por el conjunto de antenas terrestres de la agencia espacial estadounidense y procesados más de tres horas después.

Los ingenieros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en California, aplaudieron cuando se leyó la lista de tareas que el helicóptero había realizado.

“Ingenuity ha realizado su primer vuelo, el primer vuelo de una aeronave propulsada en otro planeta”.

El Ingenuity, que viajó a Marte unido a la parte inferior del róver Perseverance, envió una imagen en blanco y negro desde su cámara de navegación que apuntaba hacia abajo, mostrando su sombra proyectada sobre la superficie.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Poco después, el Perseverance envió un vídeo en color en el que se veía cómo el helicóptero despegaba y aterrizaba.

You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

La NASA comparó la hazaña de este lunes con el primer vuelo propulsado en la Tierra, realizado por los hermanos Wright en 1903 en Carolina del Norte, Estados Unidos. La agencia espacial introdujo un trozo de tela del avión de los Wright en Ingenuity, en homenaje a aquel primer vuelo.

El objetivo de Ingenuity es únicamente demostrar que su tecnología funciona, y no contribuirá a los objetivos científicos de la misión para entender mejor las características de Marte. Se espera que pueda allanar el camino para futuras naves que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes al alcanzar áreas a las que los róver no pueden ir.

“No sabemos exactamente hasta dónde nos llevará Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo (al menos en Marte) puede no ser el límite”, dijo Steve Jurczyk, administrador en funciones de la NASA.

"I don't think I can ever stop watching it…" #MarsHelicopter project manager MiMi Aung talks about how Ingenuity flew just the way they had expected it to fly. See the hi-res video. pic.twitter.com/cBoCzSlpZB — NASA (@NASA) April 19, 2021

Desafíos en Marte

El vuelo del Ingenuity fue un desafío para la NASA, pues el aire en Marte es muy delgado: menos del 1 % de la presión de la atmósfera de la Tierra. Eso hacía que fuera mucho más difícil lograr la elevación, a pesar de que sería parcialmente ayudado por una atracción gravitacional, que es de un tercio de la de la Tierra.

Ingenuity se desplegó en su zona de vuelo el pasado 3 de abril, y se encuentra ahora en el 16 día solar marciano de su ventana de pruebas de vuelo de 30 días marcianos (31 días terrestres).

El equipo continuará recibiendo y analizando datos en los próximos días, y luego planeará el segundo vuelo, que se espera se realice antes del 22 de abril.

*Con información de AFP

