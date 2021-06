Conoce los ciberataques que afectan a la banca en línea y cómo evitarlo

Las estafas por medios electrónicos son situaciones que sufren los usuarios con banca electrónica, por eso un experto en seguridad digital no da algunos consejos que debemos tomar en cuenta.

Una gran parte de la vida moderna es el uso de la tecnología electrónica, que nos sirve a diario, en especial cuando usamos la banca en línea.

Sin embargo, nuestra seguridad e información privada puede volverse vulnerable ante los ciberataques.

Con el apoyo de Banrural entrevistamos al experto en seguridad digital, Melitón Navas, quien nos revela cómo podemos evitar caer en estos engaños.

¿Cuáles son las estafas más comunes que se dan dentro de la banca en línea?

A nivel de usuarios, una de las más frecuentes en es el engaño a través de las redes sociales o correos electrónicos; esto sucede cuando un ciber delincuente parece como una representante de una empresa para hacerle creer a la víctima que debe proporcionar cierta información (contraseñas, usuarios o información personal).

¿Se puede ver vulnerada la información que está dentro de la banca en línea?

Es poco probable, pues las entidades bancarias invierten una cantidad considerable de recursos para hacerlas más seguras y protegerlas. Para los delincuentes es más difícil atacar por ahí por la alta seguridad.

Consejos importantes

¿Qué debe hacer un usuario si su información se ve comprometida?

Ponerse en contacto con la entidad a la que pertenece esa información; por ejemplo, si es un banca, debe comunicarse y hacerles saber que fue víctima de alguna filtración. Ellos sabrán cómo accionar para restringir o bloquear las cuentas.

¿Utilizar la misma contraseña en diferentes portales de internet puede provocar una estafa?

Totalmente, esa es una regla de las más importantes. Es algo que no se tiene que hacer, porque si utilizo la misma contraseña y si existe un fraude dentro de una de esas páginas web, los hackers podrían publicar nuestra información.

Como usuarios, ¿qué debemos hacer para evitar ser víctimas de un fraude?

La principal recomendación que doy es el sentido común, de manera que si yo sé que nunca participé en un concurso y me avisan que gané, lo más seguro es que sea estafa.

También si me llega un correo electrónico que me pide ir directamente a mi banca en línea, debo saber que no daré clic a ese link, porque no sabemos qué enlaces son legítimos o no. Si yo debo acceder a mi banca en línea, lo mejor será escribir manualmente el url.

