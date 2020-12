Gobierno de EE.UU. confirma ciberataques a sus redes informáticas

"Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con nuestras agencias asociadas con respecto a la actividad recientemente descubierta en las redes gubernamentales", dijo un portavoz de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

El gobierno de Estados Unidos confirmó el domingo que sus redes informáticas fueron afectadas por un ciberataque, mientras el diario The Washington Post señaló que al menos dos departamentos del gobierno, incluido el Tesoro, fueron hackeados por piratas informáticos.

Russian government spies are behind a broad hacking campaign that has breached U.S. agencies and a top cyber firm https://t.co/9Fd6A1H0H3

— The Washington Post (@washingtonpost) December 13, 2020