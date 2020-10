Carmen Aub, actriz de “El Señor de los Cielos”, muestra cómo luce sin sus implantes de seno

Carmen Aub anunció que tomó la decisión de retirarse los implantes de senos que había llevado a lo largo de 10 años.

Lo que sorprendió a sus seguidores es que la famosa se quitó los implantes sin previo aviso y mostró lo diferente que luce su cuerpo con este nuevo cambio.

En su nueva publicación, Carmen se dejó ver al natural, sin maquillaje y luciendo una blusa holgada y diminutos shorts. Lo que llamó más la atención es que al posar de perfil, muestra que no lleva ropa interior y se pueden ver sus senos más pequeños que antes.

“Mañana cumplo 372 meses, ¿por qué las mamás de los bebés de dos años siguen dando la edad en meses? Jajaja Pd: ando en busca del mejor push up bra, ¡recomienden!”, escribió Carmen.

Sus fans además de brindarle consejos elogiaron lo bien que luce.

“Wow te miras más guapa”, “Y cuál era la gana de tener los pechos grandes, luces fenomenal”, “Totalmente hermosa”, “Te miras más natural y bella”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz de “El Señor de los Cielos” decidió tomar esa decisión pues comenzó a presentar síntomas de la enfermedad por implantes mamarios.

“Sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo… pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar”, había comentado anteriormente pero nunca dijo cuándo lo haría.