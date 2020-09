Federica de Kabah publica fotos desnuda con emotivo mensaje

View this post on Instagram

Familia bonita!! Se que he estado poco activa, la realidad es que he estado trabajando para tener nuevos proyectos y por otro lado analizando cómo cualquier figura pública puede ser juzgada sin ni siquiera conocerte, y es muy fácil hablar desde una cuenta sin nombre sin cara, por eso esta sesión es para entregarles quien soy, así, entera, al desnudo sin máscaras, orgullosa de ser una gran mamá, una gran amiga pero también una gran mujer. Con la vulnerabilidad de cualquier mujer, Que nos gusta ser amadas, que nos protejan, si también soy todo esto. Y cada una de nosotras tenemos que sentirnos a gusto y en paz con lo que somos, así…… Llegando a un punto de sensualidad, de amor propio, de sentirnos felices como somos. Yo hoy les pido se amen tal cual son, no pretendan ser alguien que no son porque seguro se toparán con alguien con el que no se sientan a gusto, no teman a ser juzgadas, mientras nosotras respetemos nuestro entorno, nuestra paz interior, y amar el cuerpo que se nos prestó estaremos siempre del otro lado. Seamos fuertes y vulnerables, seamos rebeldes y femeninas, seamos atractivas y poderosas, esto nos dará seguridad para salir al mundo sin miedo a ser juzgadas, aquí mi lado más puro, en mi lugar favorito, con lo esencial que te llene el alma y te llene de energía. El sol, el agua y el silencio. Los quiero profundamente y extraño todos sus comentarios. Esta también soy yo, me amo y me respeto!! Los amo y los respeto! Linda noche y espero les gusten las pics😈😈😈😈😈😈 🌟🌟🌟🌟🌟 #sunsetphotography #sunlight #peace #water #peacefulplace #hope #faith #courage #loveyourself #happines #seguridad #poder #belleza