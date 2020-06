Fernanda Castillo impacta en las redes con sus fotos desnuda desde la ducha

View this post on Instagram

Acepto que a veces me siento triste y que esta situación no es para nada fácil. Que hay días en que me desespero y dejo que el miedo o el enojo hablen o piensen por mi . Que la rutina y el encierro me cansan y me producen desesperanza. Que a pesar de que me siento agradecida , hay días que mi atención solo está en lo que no pude hacer ,en lo que perdí, en eso que quería y que se esta quedando atrás por esta pandemia. Que me siento impotente y frustrada porque veo lo que sucede en el mundo y duele porque sé que eso pasa todos los días también en mi México. Que el racismo y la falta de consciencia nos han ganado muchas batallas. Que me duele lo que somos como seres humanos y no se por donde se empieza para modificarlo. Comparto esto, por que aquí , en las redes sociales , a veces las cosas se ven “solo bonitas y sencillas” pareciera que nada duele o nada cuesta y después de darle una vuelta a tu instagram puedes terminar sintiendo que solo tú te sientes así : [email protected] y pues no, yo también lo estoy . Aún con todos estos sentimientos, acepto que lo mejor que puedo hacer hoy es quedarme en mi casa por mi pero también por [email protected] que por necesidad u obligación no pueden hacerlo ; que seguiré tratando de ser empática para ayudar y contribuir a que pronto estemos bien TODOS , que quiero dejar de juzgar lo que hacen los demás y encontrar un balance para disfrutar este proceso lo más que pueda y concentrarme en lo que sí puedo hacer y en lo que sí tengo. Que quiero ser parte del cambio , del cambio que necesita mi país y el mundo . Que hoy hay mucho por lo que luchar , crecer y creer . #meimporta #icare #empatia