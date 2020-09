¡Cuidado con estos mensajes! Podrían congelar y bloquear tu WhatsApp

Expertos en seguridad cibernética advirtieron recientemente sobre la aparición de los llamados “mensajes temibles”, que podrían congelar y bloquear la aplicación de WhatsApp del usuario que los recibe.

De acuerdo con especialistas del portal WABetainfo, se trata de mensajes con diferentes caracteres extraños que pueden provocar un “bloqueo infinito” de la aplicación de mensajería instantánea.

Explican que, cuando un usuario recibe un mensaje sin sentido de un contacto anónimo, la app puede interpretarlos de forma incorrecta. En ocasiones, WhatsApp no puede procesar la combinación de los caracteres por completo y esto deriva en un bloqueo.

Este estado de obstrucción constante significa que, al abrirla, la aplicación “se congela y se bloquea”, y esta sigue fallando aún cuando la persona procede a reiniciarla.

Además, los mensajes pueden tener forma de una tarjeta virtual con 100 contactos asociados con nombres extraños muy largos, que contiene un código de bloqueo.

-Anti crash integrated into official WhatsApp: There are messages designed to freeze or crash your WhatsApp. Then there are modded WhatsApp versions that have a “Crashcode protection” like a bigger Unicode database. We need this integrated into the official application. pic.twitter.com/bpyWtFUwQO

— Ian (@Ian_Oli_01) August 15, 2020