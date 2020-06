VIDEO. ¡Sony por fin revela el diseño de la PlayStation 5!

Tras meses de espera, Sony por fin reveló el diseño completo de la PlayStation 5 (PS5), consola que la marca japonesa presentó como el "futuro de los videojuegos" y con la que espera conservar y ampliar su ya basta base de fanáticos en todo el mundo.

Sony ya había adelantado el diseño del mando (control), pero fue hasta este jueves, en su conferencia (aplazada la semana pasada por las protestas en Estados Unidos), que los usuarios pudieron conocer el aspecto definitivo de la PS5.

La consola, cuya apariencia había generado un sin fin de especulaciones, presenta un diseño delgado, más estilizado y curveado que el de sus antecesoras, más cuadradas y sobrias. Predominan, además, el blanco y el negro, con algunos toques azulados.

Dos versiones

Sony también reveló que la consola llegará en dos versiones: una que incluye lector de disco y otra, bautizada como "Digital Edition", que únicamente reproducirá títulos de forma digital, que los usuarios descarguen directamente desde su cuenta de PlayStation.

Durante la conferencia, no obstante, no se reveló la capacidad que tendrán las consolas, ni tampoco el precio, aunque este último se habría filtrado hace unos días en Amazon, el cual rondaría los 600 dólares, aproximadamente.

Títulos

Entre los títulos presentados por Sony en su conferencia, destacan algunos como el "Spider-Man: Miles Morales", el cual llegará a las tiendas, junto con la consola, para la temporada navideña de 2020.

Otra de las sorpresas fue la secuela de "Horizon: Zero Dawn", titulada "Horizon: Forbidden West". El juego, presentado por Sony Interactive Entertaiment y Guerrilla Games, vuelve con gráficas majestuosas y una nueva historia que promete envolver a quienes le den una oportunidad.

Otros títulos fueron "Resident Evil VIII", "Hitman 3", "Ghostwire: Tokyo", "Gran Turismo 7", "Ratchet & Clank: Rift Apart", "Returnal", "Sackboy: A Big Adventure", "Demon's Souls", "BugSnax", "Deathloop", "Pragmata" y "Kena: Bridge of the Spirits", entre otros.