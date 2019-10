¡Revelan la fecha del lanzamiento del PlayStation 5!

Grandes noticias para los amantes de los videojuegos, especialmente para los seguidores de Sony, ya que este martes se revelaron nuevas informaciones sobre el esperado PlayStation 5.

Por medio de un comunicado, el gigante japonés confirmó que el PS5 saldrá a la venta durante la temporada navideña del próximo año y dio a conocer nuevas especificaciones sobre la consola.

"Uno de nuestros objetivos con la próxima generación es profundizar la sensación de inmersión cuando juegas, y tuvimos la oportunidad con nuestro nuevo controlador de volver a imaginar qué puede aportar el sentido del tacto a esa inmersión", dijo Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment.

PlayStation 5 se lanzará a finales de 2020: https://t.co/BfGKlnLOgZ pic.twitter.com/48EXA3uVUd — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 8, 2019

De acuerdo con el texto, publicado en las redes sociales, el PlayStation 5 incluirá un nuevo control que adopta la retroalimentación háptica para reemplazar la tecnología "rumble" que existía en mandos de la quinta generación, con el objeto de mejorar la experiencia del videojugador.

"Con los hápticos, realmente sienten un mayor rango de retroalimentación, por lo que chocar contra un muro en una carrera se sentirá muy diferente a hacer un bloqueo en el campo de fútbol americano. Incluso pueden sentir la variedad de texturas cuando corren a través de los campos de pasto o pasan por el barro", apunta Sony en el comunicado.

"Gatillos adaptativos"

La segunda innovación que presentarán los nuevos controles del PS5 es algo que Sony ha bautizado como "gatillos adaptativos", los cuales se han incorporado a los botones L2 y R2.

Según la compañía, esta característica permitirá "percibir la sensación táctil de disparar una flecha con un arco o acelerar un carro 4×4 por un terreno rocoso".

"En combinación con los hápticos, esto puede producir una poderosa experiencia que simula mejor varias acciones".

Las informaciones reveladas por Sony, sin bien dan respuesta a muchas incógnitas sobre la nueva consola, toman por sorpresa a los videojugadores, que se preparan para dar inicio a un año plagado de nuevas experiencias, con esperados lanzamientos todavía prometidos para el PlayStation 4.

"The Last of Us Par II", "Death Stranding" y "Ghost of Tsushima", son algunos de los títulos más anticipados para los próximos meses.