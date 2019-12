La Antigua Guatemala y San Lucas, nuevos proyectos de Glovo para 2020

El servicio a domicilio en Guatemala enfrentó un cambio a partir de junio de 2018, año en el cual comenzó a funcionar en el país el sistema Glovo.

Las estadísticas de la empresa de origen español detallan que a la fecha la aplicación fue descargada en 600 mil teléfonos móviles en el país, los cuales se concentran en la capital y municipios aledaños, y en la ciudad de Quetzaltenango, dijo Alex Villacé, gerente general de operaciones de Glovo para Centro América.

Publinews se comunicó con Villacé por la vía telefónica el pasado viernes 20 de noviembre a las 8.40 horas (en España eran las 15:40 horas)

We're eager to host a Meetup with @CodeMigra, a code school offering free coding courses to migrants and refugees in Barcelona! Join us to learn more about trends in #techrecruitment and how tech companies are engaging in #corporatesocialresponsibility: https://t.co/ld18egriSa pic.twitter.com/aDUyE6ZTUu

— Glovo (@Glovo_ES) November 22, 2019