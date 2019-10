¡Google anuncia la fecha del lanzamiento de Stadia!

En el marco de su gran evento en Nueva York, Google anunció este martes, de forma oficial, la fecha de lanzamiento de su esperada plataforma de videojuegos por suscripción, Stadia.

El gigante de Internet confirmó que la plataforma verá la luz el próximo 19 de noviembre, haciendo así su entrada a un mercado controlado por grandes firmas como Sony y Microsoft.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.

Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH

— Stadia (@GoogleStadia) October 15, 2019