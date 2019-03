Google reinventa el concepto de gaming con la Stadia

Esta semana, el gigante de la tecnología, Google, hizo el que probablemente ha sido el anuncio más ambicioso de la compañía en la última década.

En la transmisión hecha a través de YouTube, la compañía le enseñó al mundo la próxima llegada de Stadia, su propia plataforma de videojuegos.

This is Stadia. One place for all the ways we play → https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/LlIHbjigDR

The future of gaming is not a box. It's a place.

En una primera instancia, puede que escuchar de la aparición de una nueva plataforma de videojuegos en el mercado no llame mucho la atención; sobre todo cuando ya suenan muchos nombres como Steam, Origin, Battle.net, UPlay, etc.

No obstante, Stadia promete ser mucho más.

Google habló de ella como una forma revolucionaria de jugar videojuegos, lo cual tiene mucho de cierto.

Esto se explica a través de su objetivo principal: hacer que cualquier persona sea capaz de jugar, sin importar con qué pantalla.

Para entender esto, hay que saber que Google quiere que juguemos sin necesidad de tener una consola o una computadora costosa.

Todo lo que necesitaríamos es una conexión estable a internet y un lugar cómodo para jugar desde la plataforma de Stadia.

La compañía hizo una demostración con el juego Assassin’s Creed: Odyssey.

Si un usuario llega a ver, por ejemplo, el tráiler de este título en YouTube, en ese momento aparecerá el botón de ‘Juega ya’, y si es seleccionado, esa persona podrá disfrutar inmediatamente del juego desde el navegador.

We're all about making it easier for you to play. See it in action in this demo clip, and sign up to stay tuned → https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/hjcxdOvi55

Tendrá la misma calidad de imagen, la misma fluidez, la misma jugabilidad.

En otras palabras, replicar la misma experiencia que si se hubiera comprado el juego para una consola.

Pero no es solo eso. También se hizo una demostración de cómo el juego podría ser utilizado desde cualquier otro lugar.

En cuestión de segundos, pudo ser reproducido en un computador portátil, en uno de escritorio, en un celular, una tablet y un smart TV.

Todos a una impresionante calidad de 4k 60fps.

Meet the Stadia Controller:

✅Connects via WiFi

✅ Low latency gameplay

✅ Share gameplay in just a click

✅ Get help from the Google Assistant

*Please do not whip, throw, or dab with said controller. pic.twitter.com/xiThv58R2P

— Stadia (@GoogleStadia) March 20, 2019