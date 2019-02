Guatemaltecos modelaron la nueva línea de ropa y fragancias de Neto Bran

Neto Bran ha dado mucho de qué hablar desde que decidió lanzar en diciembre pasado su nueva línea de ropa para dama y caballero. Fue por medio de sus redes sociales que anunció este proyecto con el que desea motivar a las personas a que utilicen prendas muy parecidas a su estilo.

"He creado esta línea de ropa para usted, con el estilo que desde niño fui adoptando, y que hoy en mi vida adulta no he dejado de usar. Creo que uno debe ser siempre el mismo. Existen muchos estereotipos que me he esforzado en romper y con el tiempo he adquirido un estilo que considero es adecuado para hombres y mujeres arriesgados que intentan mostrar un poco más",

es el mensaje con el que describe sus productos.

Para promocionar esta mercadería, el ahora alcalde de Mixco llevó a cabo una pasarela a la que asistieron decenas de invitados especiales. El evento se celebró el viernes 22 de febrero en el Hotel Intercontinental, ubicado en la zona 10.

Camisas y fragancias

Aunque en las pasarelas se acostumbra contratar a modelos con experiencia en la industria, Neto Bran decidió darle la oportunidad a guatemaltecos que quisieran ser voluntarios para el evento. Tanto hombres como mujeres tuvieron la oportunidad de lucir las prendas y modelarlas en el evento.

"Nuestros muchachos no son modelos profesionales, son amigos míos que aceptaron apoyarme. Estoy contento de mostrar los nuevos estilos. Estamos renovando con colores cálidos de verano y más comodidad", explicó Bran a Publinews.

Desde camisas para dama y caballero hasta fragancias para él y ella. Todos estos productos ya están disponibles y pueden ser solicitados en la "NB Store" por medio del sitio web wwww.netobran.com o por WhatsApp al número 4774-7008.

Neto Bran aseguró a los presentes que seguirá ampliando las opciones en el catálogo y que el objetivo de su nueva marca es permitir que los guatemaltecos utilicen prendas versátiles tanto para la oficina como para ocasiones casuales. También tiene planificado agregar botas vaqueras y sombreros al portafolio.