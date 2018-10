Yuya nos habla acerca de su fama, del doble filo de las redes sociales y del origen de su nombre

Si hablamos de Mariand Castrejón Castañeda, quizás muchos no sepan de quién se trata, pero si hacemos referencia a Yuya, para muchos llega a la mente la idea de la famosa youtuber mexicana. A sus 25 años de edad, ya es catalogada como la youtuber más popular en la categoría de estilo, con más suscripciones en el mundo. Además, este mes recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, EE. UU.

El primer clip que subió a la plataforma YouTube era una grabación para un concurso de maquillaje, y esto la lanzó a un mundo que jamás esperó conocer. Fue un tutorial de peinados que hasta ahora conserva en su canal; en 8 años, ha mantenido este espacio tocando tres tipos de temas: belleza, cocina y DIY (do it yourself o hágalo usted mismo).

El trabajo que empezó con una cámara y por diversión se ha convertido en la inspiración de millones de jóvenes en todo el mundo. Yuya nos contó sobre su carrera en YouTube, lo agradecida que está con sus fans por el apoyo y reveló algunos otros detalles.

¿Por qué te dicen Yuya?

Me dicen Yuya desde muy pequeña, cuenta la leyenda que me parecía a una señora a la que le decían así, entonces, mi familia empezó a llamarme de esa forma y luego mis amigos, pero me daba pena porque me molestaban.

¿Te sientes como una persona famosa?

Nunca pienso que lo soy, yo lo vivo de manera natural, pues no fue algo que yo pensara, y por eso vivo supertranquila. Estar tan cerca de mi familia hace que sienta que sigo siendo la misma, siempre tengo el apoyo de mi mamá.

Empecé con una cámara realizando un video para participar en un concurso donde me podía ganar unas brochas de maquillaje, porque no podía comprármelas, no tenía dinero y tampoco iba a estar pidiéndole a mi mamá, ¡y ahora tengo hasta un equipo de producción!

No es un camino fácil, pero siento que así como yo pude cualquiera lo puede lograr, la esencia está en seguir siendo uno mismo y agradecer todos los días lo que tenemos.

¿De dónde sale el famoso "hola, guapuras"?

(Risas) no tengo una razón científica ni pasó algo mágico para llamarles ‘guapuras’, pero se nos quedó y ahora siempre decimos que somos la ‘familia guapura’.

¿Cuál es tu opinión sobre el papel de las redes sociales en la actualidad?

Son de doble filo porque te empiezas a comparar y a pensar que la vida de los demás es mejor que la tuya. Me despierto todos los días feliz. Soy igual que cualquiera y no perfecta. Mucha gente me dice que cómo hago para tener la piel lisa y en verdad no la tengo. No deberíamos ser como otros, todos tenemos imperfecciones.

Texto: Mónica Garzón/Publinews Internacional