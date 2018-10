11 cosas que aprendes cuando la persona que más amas se aleja de ti

Adiós a esa persona de la que te enamoraste perdidamente y de pronto se alejó de tu lado. Al que le diste todo, aún en aquellos momentos donde no estabas frente a frente. Al que no supo apreciar tu amor incondicional, al que no quiso casarse o tener hijos contigo. Adiós al que dejó de verte a los ojos por miedo a sentir algo por ti.

No necesitas preocuparte por nada. No tienes que preguntarte si tu pareja terminó engañándote o mintiéndote porque, de alguna manera, la vida naturalmente lo resuelve todo. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para dejar ir y defender lo que es mejor para ti. No estés ansiosa ni insegura. Si te cuesta trabajo entenderlo, aquí una lista de cosas que aprenderás con la marcha.

Te mereces un mejor amor

Primero que nada, eres digna de un tipo de amor que te dejará sin aliento y que te cambiará la vida. De una forma u otra cuando una relación termina, aprendes que mereces otra cosa. Tal vez tu pareja no pudo darte este tipo de amor o tal vez ni siquiera lo intentó. De cualquier manera, aprendes que mereces el amor más enriquecedor y satisfactorio.

Siempre debes ser la primera opción, nunca la segunda ni la última

Cuando alguien te ama, te conviertes en la prioridad. No es que todo deba girar en torno a ti pero tampoco es que no tengas derecho a exigir ser la "primera opción". Después de que termina una relación amorosa, aprendes que nunca debes conformarte con ser "segunda opción" o el "plato de segunda mesa" en tu siguiente relación. Amar a alguien y ser amado a cambio puede mostrarte que tu amor siempre debe ser el que está arriba.

Tu amor valió la pena

Independientemente de cómo terminó, tu amor valió la pena. Todo lo que aprendiste y todo lo que perdiste valió la pena al final. Amar a otro es una experiencia hermosa y dolorosa pero mejor haber tenido estos sentimientos que nunca haber experimentado esa explosión de emociones.

Los momentos compartidos siguen siendo valiosos

El tiempo que pasaste con tu amor sigue siendo feliz. No lo nubles con rabia y tristeza. Los recuerdos que hiciste y las aventuras que tuviste aún son maravillosas y son parte de lo que eres. Hay valor en estos momentos, incluso si están en el pasado.

Tu amor se sintió bien

Al final del día, fuiste amada. Alguien verdaderamente y de todo corazón te amó. Tú también los amaste, aún cuando todo haya terminado. Tu amor fue divertido, dulce y cómodo para la otra persona. Se sintió bien. Nunca dudes de eso.

Nunca te arrepientas del amor que compartiste

Ni por un minuto deberías lamentar el amor que diste. Es como si te arrepintieran de dar un regalo. Tu amor fue algo hermoso. ¿Por qué te arrepientes de un momento en que la presencia de alguien te hizo sentir como si pudieras volar por las nubes?

Amarás de nuevo

Amar a alguien con la intensidad con la que lo hiciste es la prueba más clara de que tienes toda la capacidad de amar. Lo hiciste, fuiste vulnerable y compartiste partes de tu alma con otra persona. Con el tiempo, podrás hacerlo de nuevo.

El amor que es correspondido es el que vale la pena

Amar a alguien y ser amado a cambio te enseña que siempre debes buscar "relaciones de doble vía", es decir que debes estar con alguien que da y toma (no solo uno u otro).

Abraza tus emociones, incluso si son abrumadoras

Es desgarrador amar a alguien y luego terminar. Déjate hundir un momento en esta tristeza,siente tus lágrimas correr por tu mejilla y luego suelta. Deja ir todo lo negativo que bloquea tu mente. Te sentirás mejor una vez que grites y respires profundo. Está bien y tú estarás bien.

Puedes seguir existiendo sin ellos

Es difícil recordar esto cuando cada foto, cada historia y cada recuerdo parecen girar alrededor de ellas. Sin embargo, aprende que tu identidad es una que está completa. Nunca fuiste la mitad de una persona cuando estabas con ellos. En tu relación estabas completa y dejaste tu relación también estando completa. Tu identidad es la tuya, no necesitas recoger las piezas. Nadie es esencial para ser tú.

Ama en quien te estas convirtiendo

Eres una estrella brillante. Tu amor te mostró cómo sentirte de esta manera. Ama que te estás volviendo más fuerte, más sabia y más segura de ti misma. Mientras aprendes tantas cosas de alguien que solía amarte, es fundamental que reconozcas el amor que una vez compartiste y, a cambio, aprendas a amar para siempre en quien te estás convirtiendo.

*Con información de Nueva Mujer.