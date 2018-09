Sir Tim Berners-Lee: “Pronto la mitad del mundo estará conectada a la web”

El martes 4 de septiembre se llevó a cabo la quinta edición del Tigo Business Forum, con el tema “Artificial Intelligence, the new reality of business” (Inteligencia artificial, la nueva realidad de los negocios). El foro permitió a los asistentes conocer cómo la inteligencia artificial (IA) puede impactar a las empresas para mejorar su productividad, eficiencia y competitividad.

"Esta tecnología no es nueva, pero ha tenido avances rápidos en los últimos años debido al progreso en el poder de la computación y los enormes volúmenes de datos que ahora se generan y pueden analizarse", explicó Francisco Mancilla, director de Tigo Business.

El evento tuvo la participación de reconocidos conferencistas internacionales. Entre ellos, Duncan Wardle, exvicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company; y David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics; quien estuvo acompañado por Sophia, uno de los robots más parecidos al ser humano.

Además, el público disfrutó de la plenaria ofrecida por Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, URL y el HTML. Conocido como el padre de la web, el científico británico compartió su visión sobre el pasado, presente y futuro de la web.

Un mundo conectado

De acuerdo con Berners-Lee, los usuarios deben evolucionar hacia un mundo en el que se sepan aprovechar los datos para obtener beneficios de ellos. La Big Data es un concepto al que no se debe temer, al contrario, las personas tienen la responsabilidad de empoderarse y aprender a utilizar toda esta información.

“La idea de los datos enlazados es que, cuanto más cosas tengas conectadas, más poderoso será…Usualmente pensamos que los datos son oscuros, cuadrados y aburridos, pero la verdad es que estos gobiernan gran parte de nuestras vidas porque hay personas que saben tomarlos y hacer algo con ellos”, comentó.

El científico aconseja a los empresarios y emprendedores que busquen innovar y que le presten atención al potencial de la web, ya que asegura que en cuestión de dos años, la mitad del mundo estará conectada.

