Duncan Wardle: “Lo opuesto a la valentía no es la cobardía, sino la conformidad”

Este año se celebró la 5ta edición del Tigo Business Forum, basada en el tema “Artificial Intelligence, the new reality of business” (Inteligencia artificial, la nueva realidad de los negocios). El evento contó con la asistencia de más de mil líderes empresariales, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de conferencias de parte de expertos nacionales e internacionales; quienes centraron sus plenarias en cómo la IA puede impactar las empresas con modelos de negocios disruptivos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad.

Uno de ellos fue Duncan Wardle, exvicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company. Considerado como una de las personalidades más influyentes en el mundo de las ideas innovadoras, Wardle dirigió el equipo creativo de las divisiones de Disney como Pixar, Marvel, Lucas Films, ABC, ESPN, Animation y parques de Disney.

Además, se contó con la participación de Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, URL y HTML, y el Dr. David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics; quien estuvo acompañado por Sophia, uno de los robots más parecidos al ser humano.

“Estamos viendo resultados significativos en diferentes industrias. En diversos sectores, la inteligencia artificial mejora la toma de decisiones, ayuda a las personas a llevar a cabo tareas repetitivas, manuales y peligrosas”, explicó Francisco Mancilla, director de Tigo Business.

¿Quién se considera creativo?

Con esta pregunta inició su conferencia Duncan Wardle, quien motivó al público a hacer grupos de tres integrantes y realizar una dinámica en la que debían hacerse preguntas sobre una profesión imaginaria que se les asignó.

“La creatividad productiva es el hábito de hacer continuamente cosas de manera positiva para hacer una diferencia en nuestra vida laboral”, indicó Wardle.

De acuerdo con el experto, todas las personas deben esforzarse por “salir de la caja” y hacerse preguntas que los ayuden a ser más creativos, tanto en los negocios como en la vida personal. Entre ellas: “¿y si…?” y “¿de qué otra forma…?”.

“Lo opuesto a la valentía no es la cobardía, sino la conformidad”, comentó.

Wardle aconseja tratar a los clientes como invitados especiales y considerar a los colaboradores de la empresa no como empleados, sino como miembros del elenco. Además, asegura que, aunque la inteligencia artificial no es un concepto nuevo y seguirá avanzando, las personas cuentan con herramientas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

“Nacemos con creatividad, imaginación, curiosidad, intuición e inteligencia emocional, que son las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos y que no pueden ser replicadas por la inteligencia artificial”, agregó.

Innovación e inteligencia artificial