Turismo. Conoce esta plataforma que promueve rutas y experiencias en Guatemala

COMPARTE CON NOSOTROS 📱💙🍃 . Recuerda etiquetarnos en tus fotos y utilizar el Hashtag #GuateGo para que podamos compartir y viajar a través de tus fotos 📸🔥 . #guategram • #visitguatemala • #travelgram

A post shared by GuateGo (@guatego) on May 3, 2018 at 11:19am PDT