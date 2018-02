Tienes 30 días para probar el cóctel que encantó a los guatemaltecos en 1001 noches

Si echaste de menos a @russelldillon #detrasdelabarra aún puedes tomar uno de sus cócteles hasta el 26 de Febrero. Pregunta por el Jalisco Sour… ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: If you missed Russell Dillon #behindthebar, you can still catch one of his cocktails until February 26th. Ask for the Jalisco Sour.

A post shared by La Bóveda Bar (@labovedabar) on Jan 30, 2018 at 11:00am PST