CES 2018: Presentan una “maleta robot” para ayudar a los viajeros con el pesado equipaje

Parte de la tecnología utilizada en el desarrollo de los automóviles autónomos ha sido adaptada a otros productos. Uno de ellos, fue una innovadora maleta diseñada especialmente para ayudar a los viajeros a lidiar con el problema del equipaje.

La “maleta robot” de Travelmate, una empresa emergente de viajes con sede en California, fue presentada esta semana en el Consumer Electronics Show (CES) 2018, de Las Vegas. Puede ser controlada con una aplicación de teléfono inteligente y rodar al lado de su dueño a una velocidad de 11 kilómetros por hora, sorteando los obstáculos.

Get your own robot suitcase right now by going to https://t.co/zggZnj7XOI pic.twitter.com/w0qXPvJmzQ

— Travelmate Robotics (@Travelmaterobot) January 5, 2018