CES 2018: Hyundai apuesta por el hidrógeno en su nuevo automóvil

Hyundai aprovechó el Consumer Electronics Show (CES), que se celebra en Las Vegas, para presentar el Nexo, un vehículo utilitario deportivo que usa comandos de voz, inteligencia artificial y puede transformarse en un automóvil autónomo.

"Llamamos a esto el vehículo utilitario del futuro", dijo Ki-Sang Lee, vicepresidente del fabricante surcoreano.

Hyundai informó que planea vender el Nexo en California este año, en una apuesta por el hidrógeno, incluso cuando muchos rivales recurren a la energía de baterías.

Hyundai to Reveal More Details about Its Next Generation Fuel Cell Vehicle at #CES2018 https://t.co/ytIVHJpcIv

La compañía aseguró que resolvió una serie de problemas en el desarrollo del Nexo, incluido el arranque en climas extremadamente fríos y la ampliación de su alcance a casi 600 kilómetros.

Aunque un puñado de compañías han exhibido esta tecnología, los obstáculos incluyen la falta de estaciones de hidrógeno y una baja proporción de eficiencia energética en la producción de combustible.

"Todos entendemos que los desafíos tecnológicos y las innovaciones son un proceso interminable que continuará hasta que hagamos realidad una sociedad móvil de máxima conveniencia, cero accidentes y sin emisiones", explicó por su parte Woong-chul Yang, vicepresidente de Hyundai.

The #HyundaiNEXO, w/ Advanced Driver Assistance Systems, is the tech flagship of our growing eco-vehicle portfolio & marks our continued momentum toward having the industry’s most diverse CUV powertrain lineup. #CES2018 https://t.co/0PsEVR3HMU pic.twitter.com/jAExvEPVV2

— Hyundai USA (@Hyundai) January 8, 2018