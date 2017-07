Aura Chiriz habla de la portada que causó polémica porque ella apareció en “segundo plano”

Hace un par de semanas la portada de una revista guatemalteca, que destacó a una mujer empresaria frente a varias mujeres que vestían su traje típico causó decenas de reacciones entre los guatemaltecos.

Los comunicadores del sitio GuatemalanArts.com.gt buscaron a una de las mujeres que apareció en dicha publicación. Se trata de Aura Chiriz Ajpuac, una mujer trabajadora que enseña a sus hijas, el oficio que aprendió de su madre, hacer collares, bufandas y artesanías de su pueblo, San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Los cuales vende en las empedradas calles de La Antigua Guatemala.

“Esto les servirá para ser unas mujeres de bien”, comentó.

Doña Aura no se enteró de la polémica que esa foto provocó, solo escuchó a varias personas decirle que ahora “era famosa”.

“Ese día vino un grupo de personas y se juntaron para tomar fotos. Eso pasa siempre. Empezaron a decir que iban a pagar por aparecer en la foto y fui. Fueron muchas fotografías”, recuerda. “Nadie me obligó”, dijo.

“Mi esposo se enteró y me dijo que no me anduviera metiendo en cosas en las que no me llaman”, comentó a sus interlocutores.

Sin embargo, sus hijas, que sí tienen cuentas de Facebook, veían que el rostro de su madre se viralizaba en las redes sociales.

“Un amigo de California quiere venir a entrevistar a mi mamá”, dice una de las menores, que por tener contacto con compradores en La Antigua ha entablado amistad con extranjeros.

Esta es la historia de Aura Chiriz, su rostro se hizo famoso al aparecer en la polémica portada de@LookMagazineGT

¿Quién es Aura?

Aura tiene 45 años y cinco hijos. Trabaja desde los 7 años, junto a su madre.

“No aprendí a leer porque no pude ir a la escuela de pequeña. A los 15 años me pusieron en primero primaria, pero entré con niños muy pequeños y me daba vergüenza estar con ellos”, narró.

“Entiendo el inglés, me cuesta pronunciarlo, pero intento hablarlo con los extranjeros para que me compren”, dice con orgullo.

