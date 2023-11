Nueva Delhi: Escuelas permanecen cerradas por contaminación

La capital de la India, con 30 millones de habitantes, volvió a ser la ciudad más contaminada del mundo.

Las autoridades de Nueva Delhi, ciudad asfixiada por una mezcla de contaminación y humo, anunciaron el domingo que las escuelas permanecerán cerradas una semana más.

Cada otoño, la capital de la India, que de normal ya es una de las ciudades más contaminadas del mundo, experimenta un aire casi irrespirable cuando se suma el humo de las zonas rurales cercanas, donde los agricultores queman rastrojos.

Se considera que este “smog” (contracción de “smoke”, humo en inglés, y “fog”, niebla) es responsable de cientos de miles de muertes prematuras cada año.

Air quality in Delhi is hazardous, and is currently the second most polluted city in the world. Follow these steps to protect yourself:

-Avoid all outdoor exercise

-Wear a mask outdoors

-Close your windows to avoid dirty air

-Run an air purifier https://t.co/LicrPr0hvx pic.twitter.com/i1boyiviqA

— IQAir (@IQAir) November 3, 2023