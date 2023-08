¡India se convierte en el cuarto país en llegar a la Luna!

La Organización India de Investigación Espacial (ISRO) confirmó el alunizaje exitoso de la sonda Chandrayaan-3.

La India se convirtió este miércoles en el cuarto país, tras Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China, en llegar a la Luna. La misión india Chandrayaan-3 alcanzó con éxito la superficie lunar, cerca de su polo sur, escasamente explorado, según confirmó la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés).

“La nave Chandrayaan-3 se posó con éxito en la Luna”, anunció en su sede la ISRO, en medio de los aplausos de los ingenieros.

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023