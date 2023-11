Biden perdería frente a Trump en cinco estados clave en 2024, según sondeo

En las elecciones de 2020, en todos esos estados que oscilan entre los dos bandos, el ganador había sido Biden.

A un año de las elecciones en Estados Unidos, un sondeo publicado el domingo por el New York Times sitúa al potencial candidato republicano, el exmandatario Donald Trump, por delante del presidente Joe Biden en cinco de seis estados clave, donde el demócrata pierde terreno entre los jóvenes y las minorías.

Según esta encuesta, realizada por Siena College, el multimillonario republicano domina a su oponente demócrata en intenciones de voto en Nevada (52 %/41 %), Georgia (49 %/43 %), Arizona (49 %/44 %), Michigan (48 %/43 %) y Pensilvania (48 %/44 %), mientras que Biden ganaría solo en Wisconsin, y por muy poco diferencia (47 %/45 %).

One year out, Trump leads Biden.

The poll finds Biden is pretty badly damaged, but that there's still a path for Democrats to win.

Whether Biden can capitalize is the big questionhttps://t.co/8QKmssxhKK pic.twitter.com/YI0ytGDiL6

— Nate Cohn (@Nate_Cohn) November 5, 2023