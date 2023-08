VIDEOS: Huracán Idalia “extremadamente peligroso” toca tierra en Florida

El huracán Idalia, de categoría 3, está provocando “tormentas catastróficas y vientos dañinos” de hasta 195 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, precisó el NHC.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) anunció que el huracán Idalia, de categoría 3 y calificado de “extremadamente peligroso”, tocó tierra la madrugada de este miércoles en las costas del noroeste de Florida. “El huracán Idalia, extremadamente peligroso, tocó tierra en la región del Bing Bend de Florida”, anunció el centro en un mensaje publicado en las redes sociales.

7:45 AM EDT update: Extremely dangerous Category 3 Hurricane #Idalia makes landfall in the Florida Big Bend. Maximum sustained winds were estimated to be 125 mph. Catastrophic storm surge and damaging winds ongoing. pic.twitter.com/umMdj8dD5d

