Denuncian irregularidades en elecciones de San José del Golfo

En San José del Golfo, los fiscales de los partidos políticos solicitaron la intervención de la PNC luego de identificar a una mujer fotografiando su voto.

El domingo 20 de agosto, se llevan a cabo, por primera vez, las elecciones generales en San José del Golfo. Sin embargo, en las primeras horas de la jornada electoral, ya se reportan varias irregularidades en ese municipio.

El primer incidente se reportó en el Instituto Nacional de Educación Básica Nito Palencia Mayen. En dicho lugar, en la mesa, 2,298, hacían falta 150 papeletas electorales, lo que ocasionó un retraso en la apertura del centro de votación.

Un segundo incidente ocurrió también en el Instituto Nito Palencia Mayen, donde un ciudadano denunció que no figuraba en el padrón electoral. El guatemalteco aseguró haber actualizado sus datos, pero aún así no le permitieron emitir su sufragio. Mientras tanto, otro ciudadano aparecía que ya había votado, cuando en realidad aún no lo había hecho.

El tercer incidente en el mismo instituto fue denunciado por un representante legal del partido Bienestar Nacional. Esto se debe a que en la mesa 2298 se encontró un acta electoral alterada.

Un cuarto incidente tuvo lugar en el Salón Pontezuelas. Los fiscales de los partidos políticos solicitaron la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de identificar a una mujer, Verónica Díaz, fotografiando su voto.

#EUElecciones2023 Votante expresa su inconformidad porque no aparece en el padrón electoral; asegura que actualizó sus datos y que no lo dejan votar. Esto, en el municipio de San José del Golfo | Vía Samanta Guerrero 🗳️🇬🇹 #EUElecciones2023 #Elecciones2023 #EleccionesGT… pic.twitter.com/hes5DboBcw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 20, 2023

San José del Golfo repite elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se repetirán las elecciones en cinco municipios, porque en algunos lugares no se abrieron los centros de votación y en otros hubo quema de papeletas y disturbios.

Los municipios donde se repetirán las elecciones son:

San José del Golfo, Guatemala

San Martín Zapotitlán, Retalhuleu

Yepocapa, Chimaltenango

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez

San Bartolomé Jocotenango, Quiché

San Miguel Petapa, Guatemala

