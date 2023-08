China amenaza por visita de vicepresidente taiwanés a EE. UU.

China considera que Taiwán, una isla que tiene su propio gobierno, es parte de su territorio y afirma que volverá algún día bajo su control, por la fuerza si fuera necesario.

China prometió este domingo “medidas firmes y contundentes” frente al viaje del vicepresidente de Taiwán, William Lai, a Estados Unidos este fin de semana, en una escala para asistir a la toma de posesión del presidente de Paraguay.

Lai — candidato favorito de cara a las presidenciales del próximo año en Taiwán — oficialmente sólo realizará una escala en Estados Unidos en su viaje para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Paraguay, Santiago Peña.

Pero el dirigente, que tiene una clara posición independentista y que por lo tanto es visto con malos ojos por Pekín, podría reunirse con políticos estadounidenses durante su estadía en Nueva York, en donde se encuentra actualmente.

Taiwan VP William Lai visits USA China's reaction, Beijing will protect its sovereignty after the trip by “troublemaker” William Lai https://t.co/0Gn0bLucrV pic.twitter.com/aE6tnk0Y3V

En abril, China realizó tres días de ejercicios militares simulando una operación de bloqueo a Taiwán después de que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, se reuniera con el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California, a su regreso de un viaje a Guatemala y Belice.

Al aterrizar en Nueva York este domingo, Lai dijo en la red social X, antes conocida como Twitter, que fue recibido por miembros del American Institute in Taiwan, que actúa como representación de la isla en Estados Unidos.

La presidencia de Taiwán publicó un video el domingo de Lai llegando a un hotel de Nueva York, donde fue recibido por simpatizantes que ondeaban banderas generalmente utilizadas por los partidarios de la independencia de Taiwán, junto con banderas estadounidenses y taiwanesas.

Después de Nueva York, Lai debe ir a Paraguay, uno de los últimos países en reconocer oficialmente a Taipéi, y luego hacer una parada en el camino de regreso a San Francisco.

Lai indicó el domingo en X que tiene previsto reunirse durante su escala en California con la presidenta del Instituto Americano en Taiwán, Laura Rosenberger.

William Lai es candidato para suceder a la actual presidenta Tsai Ing-wen. Ambos son del Partido Democrático Progresista (PDP, independentista).

China ve con recelo las reuniones de los últimos años entre líderes taiwaneses y representantes de ciertos países occidentales, en particular de Estados Unidos, porque confieren una forma de legitimidad a las autoridades de la isla.

La cancillería expresó su “fuerte descontento” con la visita del “alborotador” William Lai.

Estados Unidos, que otorgó reconocimiento diplomático a la República Popular China en 1979, sigue siendo el aliado más poderoso y el principal proveedor de armas de Taiwán.

Las relaciones entre Pekín y Taipéi se agriaron en 2016 con la llegada de Tsai Ing-wen a la presidencia.

China vowed "resolute and forceful measures" over a weekend trip by Taiwan Vice President William Lai to the United States.

Taiwan is claimed by China, which has vowed to take the democratic island one day — by force, if necessary — and ramped up political and military… pic.twitter.com/ObCpfwNUJ3

